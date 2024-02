Tidligere har Kreml med Vladimir Putin i spidsen gennemført delvise mobiliseringer for at indhente nye kræfter, der kunne sendes til de ukrainske slagmarker.

Nu går de tilsyneladende med planer, der kan blive ganske indgribende.

Særligt for de russiske mænd.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i en efterretningsanalyse af den seneste udvikling i krigen.

Vladimir Putin ses her den 31. januar. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

I analysen lyder det, at man i Rusland arbejder på at fremsætte et lovforslag om at hæve den øverste aldersgrænse for militært kontraktpersonale – herunder dem, der blev rekrutteret før juni 2023.

Alderen vil man hæve til 65 år. For officerer vil man hæve den til 70 år.

»Dette vil hæve den nuværende aldersgrænse på 51 år for ikke-officerer betydeligt og vil sandsynligvis forlænge kontraktens længde,« lyder det fra det britiske forsvarsministerium.

Under den igangværende krig er det meste af det russiske militærpersonale kontraktsoldater snarere end værnepligtige, skriver Dagbladet.

I analysen henvises der til, at den forventede levetid for russiske mænd tilbage i 2021, før krigen gik i gang, ifølge World Data lød på 64,2 år.

»Derfor giver dette tiltag i realiteten disse tjenestemænd en livstidskontrakt,« lyder det.

Det vurderes i efterretningsanalysen, at tiltaget formentlig vil kunne 'mindske' behovet for yderligere mobilisering – som man eksempelvis så i efteråret 2022, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, gennemførte en 'delvis militær mobilisering', hvor flere hundredtusinder russiske reservesoldater blev indkaldt til at deltage i krigen i nabolandet.

Dog forventer det britiske forsvarsministerium ikke, at det kommer til at ændre det store på slagmarkerne.

»Det er højst usandsynligt, at det at hæve antallet af militæransatte på over 51 år, vil øge Ruslands kampeffektivitet, især i kinetiske angreb (fysiske kamphandlinger, red.),« lyder det i analysen.

Det var 24. februar 2022, at Vladimir Putin indledte sin invasion af nabolandet. Siden har krigen raset i Ukraine.