»Stop med at fjolle rundt.«

Noget kunne tyde på, at nogle af de russiske militærproducenter ikke helt lever op til det, som Vladimir Putin forventer at få ud af dem.

I hvert fald har landets forsvarsminister, Sergej Sjojgu, givet et opsang under et besøg på en våbenfabrik, som han lagde vejen forbi i industribyen Jekaterinburg tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin, og forsvarsministeren, Sergej Sjojgu. Foto: Mikhail Klimentyev/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin, og forsvarsministeren, Sergej Sjojgu. Foto: Mikhail Klimentyev/AP/Ritzau Scanpix

Under besøget nævnte Sergej Sjojgu blandt andet, at Rusland var i gang med at øge produktionen af luftforsvarsmissiler i kølvandet på en række ukrainske droneangreb, der har været rettet mod byer og energiinfrastruktur.

Derudover ses han ifølge Reuters i en video – som mediet RBC har delt fra forsvarsministerens rundvisning på en af fabrikkerne – skælde ud på fabrikkens ledelse for ikke at producere nok luftforsvarsmateriel.

»Hør, stop med at fjolle rundt her, gutter,« lød det blandt andet fra Sjojgu:

»Vi fik travlt med dette i 2022. Vi skulle have haft disse maskiner kørende på fuld kapacitet i 2023. Jeg vil gerne inden for en uge modtage et specifikt forslag til, hvordan vi når de målsætninger, der er sat af præsidenten (Vladimir Putin, red.).«

Videre forklarede forsvarsministeren, at 'disse ordrer er forbundet med udførelsen af meget specifikt arbejde på slagmarken'.

Rusland indledte sin omfattende invasion af nabolandet Ukraine tilbage i februar 2022.

Siden har landet brugt en stor del af sin økonomi på at opruste og udruste militæret.