»Dem, der vælger at blive i Bakhmut, sætter sig selv og deres kære i fare.«

De voldsomme kampe, der udkæmpes om den ukrainske by Bakhmut, får nu landets vicestatsminister Iryna Veresjtsjuk til at komme med en klar opfordring til de civile, som fortsat befinder sig i byen:

Forlad stedet. Med det samme.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Lokale beboere i Bakhmut sidder her inde i et beskyttelsesrum i Bakhmut den 15. februar. Foto: STRINGER Vis mere Lokale beboere i Bakhmut sidder her inde i et beskyttelsesrum i Bakhmut den 15. februar. Foto: STRINGER

I flere måneder har de russiske styrker nu forsøgt at indtage byen, der er beliggende i regionen Donetsk, og kampene har været så blodige og brutale, at området har fået tilnavnet 'kødhakkeren'.

De seneste dage er soldater fra den berygtede lejehær Wagner-gruppen rykket frem nord og syd for byen, som er i risiko for at blive omringet.

De ukrainske myndigheder oplyser også, at alle forsyningslinjerne til og fra byen bliver udsat for fjendtlig beskydning.

»For at være ærlig er jeg meget overrasket over, at der fortsat er 6.000 civile der,« skriver Iryna Veresjtsjuk ifølge NTB på sin Telegramkanal.

Lokale beboere trækker en slæde med vandflasker ved frontlinjen ved Bakhmut den 15. februar. Foto: STRINGER Vis mere Lokale beboere trækker en slæde med vandflasker ved frontlinjen ved Bakhmut den 15. februar. Foto: STRINGER

Hendes udtalelser – og hendes opfordring – kommer i kølvandet på, at russiske angreb mod byen torsdag kostede fem civile livet.

Ifølge CNN var der tale om tre mænd og to kvinder i alderen fra 32 til 66 år, mens yderligere ni civile borgere kom til skade på grund af granatsplinter og andre fragmenter, der er fløjet omkring som følge af angrebene.

Derfor opfordrer Iryna Veresjtsjuk nu de civile, som fortsat befinder sig i byen, om at forlade stedet med det samme.

»Dem, som vælger at blive i Bakhmut, sætter sig selv og deres kære i fare,« skriver hun på Telegram:

En ukrainsk soldat står ved siden af tomme hylstre den 15. februar i Bakhmut. Foto: YASUYOSHI CHIBA Vis mere En ukrainsk soldat står ved siden af tomme hylstre den 15. februar i Bakhmut. Foto: YASUYOSHI CHIBA

»Det skaber yderligere risiko for militæret og politiet og hindrer vores forsvars- og sikkerhedsstyrker i at fungere ordentligt i byen,« tilføjer hun.

Før krigen brød ud i Ukraine sidste år, boede omkring 70.000 mennesker i Bakhmut.