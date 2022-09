Lyt til artiklen

»Jeg vil kun sige én ting.«

Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, sent onsdag aften holdt sin tale til landet, kom han med en kryptisk besked.

En besked, der samtidig også var en advarsel. Til de russiske soldater.

»I dag var en rigtig travl dag,« indledte han talen, før han fortsatte:

»Jeg holdt et møde med den øverstkommanderendes stab. Alle relevante ledere var der: Zaluzhny, Monastyrskyi, Budanov, Maliuk, Danilov og andre. Jeg synes, det er indlysende, hvilke spørgsmål vi overvejede. Militæret rapporterede om situationen på frontlinjen, om udviklingen af situationen.«

Videre fortalte han, at han ikke kunne komme det, de var nået frem til, meget nærmere:

»Jeg vil ikke afsløre detaljerne nu. Jeg vil kun sige én ting: På vegne af vores efterretningstjeneste vil jeg takke alle vores folk, som støtter os meget stærkt i den sydlige del af vores land, og især på Krim,« sagde han om de områder, hvor de ukrainske soldater for tiden har indledt et omfattende modangreb på de russiske styrker:

»Efterretningsofficererne er taknemmelige for de oplysninger, de har modtaget, og vil bruge dem maksimalt. Lad ikke fjenderne glemme, hvis halvø de opholder sig på. Opholder sig midlertidigt på.«

Det henviser blandt andet til den tale, han holdt tirsdag, hvor han bad de ukrainske borgere på Krim om at hjælpe efterretningstjenesterne med information:

»Informer Ukraines særlige tjenester om al den information, du har om besætterne, så befrielsen af Krim kan ske hurtigere,« lød det dengang fra Zelenskyj.

Det er ikke første gang, den ukrainske præsident er kommet med trusler rettet mod russerne. Det skete blandt andet også i hans tale så sent om onsdag – hvor den var noget mere direkte:

»Dette er ukrainsk jord, og besætterne kan kun gøre to ting – flygte eller overgive sig. Vi giver dem ingen andre muligheder,« sagde han:

»De væbnede styrker i vores land, vores særlige tjenester, vores efterretningstjeneste gør alt, hvad der er muligt og umuligt for at ethvert russisk militær får den ukrainske reaktion på denne forfærdelige terror, som Rusland har bragt til vores land, at føle.«