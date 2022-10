Lyt til artiklen

»Præsident Putin tager store risici. Og risikovilligheden ser ud til at stige i takt med dårlige nyheder fra slagmarken.«

Sådan lød den dystre besked fra den norske statsminister, Jonas Gahr Støre (Ap), da han tirsdag fremlagde en redegørelse over situationen i Ukraine i Stortinget.

Det skriver VG og Dagbladet.

Ifølge statsministeren peger meldinger fra Kreml i én retning:

Arkivfoto af Jonas Gahr Støre. Foto: Tor Erik Schrøder

»Budskaberne fra den russiske ledelse tyder på, at Rusland styrer mod et langvarigt brud med Vesten,« siger Støre.

Men et sådant brud vil ikke være godt, mener han.

»Et isoleret Rusland er dårligt nyt. Det er urovækkende, at der er så lidt kontakt og kommunikation med Rusland. Det svækker mulighederne for at forhandle og finde en løsning på krigen. Det kan øge sandsynligheden for optrapning og ødelæggelse,« vurderer den norske statsminister ifølge VG.

Han understreger, at man fortsat vurderer sandsynlighed for, at Rusland kan finde på at anvende atomvåben, for at være lav.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

Men han advarer om, at sandsynligheden dog er steget:

»Den er ikke nul. I lyset af sprogbrugen kan vi ikke afvise muligheden. Selvom sandsynligheden er lav, er den steget,« siger han.