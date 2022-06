Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Enhver forestilling om, at dette er en succes for Rusland, er noget vrøvl. Rusland fejler.«

Sådan lyder den kontante konklusion fra en af Storbritanniens mest højtstående militærchefer, når han ser på det udbytte, som den russiske præsident, Vladimir Putin, har fået ud af sin krig i Ukraine.

Det fortæller militærchefen, admiral Sir Tony Radakin, ifølge Sky News i et interview med britiske nyhedsbureau PA.

Faktisk mener han, at Rusland på nuværende tidspunkt har tabt det strategiske aspekt af krigen.

Her ses et billede af Vladimir Putin fra den 10. juni. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Her ses et billede af Vladimir Putin fra den 10. juni. Foto: MAXIM SHEMETOV

Dog kan landet i de kommende uger fortsat opnå det, han kalder 'taktiske succeser'.

»Dette (krigen, red.) er en frygtelig fejltagelse af Rusland. Rusland vil aldrig tage kontrol over Ukraine. Rusland har allerede tabt strategisk. NATO er stærkere, Finland og Sverige søger at komme med,« siger Tony Radakin i interviewet og tilføjer:

»Den russiske maskine kværner afsted, og den vinder et par – to, tre, fem – kilometer hver dag. Og det er hårdt for Ukraine, men det her bliver en lang kamp. Og vi støtter Ukraine. Ukraine har vist, hvor modigt det virkeligt er. Og Rusland har sårbarheder, fordi det er ved at løbe tør for mennesker, det løber tør for højteknologiske missiler.«

Den britiske admiral anslår, at Putin allerede har brugt en stor del af sin hærs styrke på at opnå det, han betegner som 'små gevinster':

ARKIVFOTO af Tony Radakin. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere ARKIVFOTO af Tony Radakin. Foto: HENRY NICHOLLS

»Præsident Putin har brugt omkring 25 procent af sin hærs kræfter på at opnå en lille smule territorium, og 50.000 folk er enten døde eller sårede,« siger han og konkluderer derfor, at man ikke kan sige, at Rusland har opnået succes:

»Enhver forestilling om, at dette er en succes for Rusland, er noget vrøvl. Rusland fejler. Det kan være, det har fået nogle taktiske succeser i løbet af de seneste par uger. Og de kan fortsætte i de næste par uger,« siger han, før han tilføjer:

»Men Rusland taber strategisk.«