»Dette er krigens ansigt.«

Den ukrainske tidligere boksestjerne, Vladimir Klitjko, har på sin Twitter-profil delt en video fra gaderne i Kyiv. I baggrunden kan man blandt andet se ødelagte bygninger:

»Civile bygninger bliver ødelagt. Liv bliver ødelagt. Denne meningsløse krig må stoppes,« siger han til kameraet, mens han filmer sig selv.

»Partnere af Ukraine må gøre alt for at isolere Rusland økonomisk, for alle landets aktiver kommer til at blive brugt på raketter og kugler til ikke kun at ødelægge Ukraines infrastruktur, men til at dræbe uskyldige. Og dette billede siger mere end ord,« tilføjer forhenværende boksestjerne, som også tidligere under den russiske invasion og krig i hans hjemland er kommet med bønner til og opfordringer om hjælp.

Han er et af Ukraines mest kendte ansigter – og hans bror, Vitalij Klitjko, er borgmester i Kyiv, som siden russernes invasion er blevet ramt af flere angreb.

Senest natten til tirsdag, hvor flere eksplosioner har lydt.

»Stop denne krig. Nu,« lyder Vladimir Klitjkos bøn:

»Støt os. Hjælp os på den humanitære side. Isoler Rusland. Gør det nu. Om et minut eller en time kan det være for sent. Stop denne krig. Stop denne meningsløse krig. Stop Rusland.«

