»Denne nat vil blive den hårdeste.«

Ligesom det skete sent torsdag aften har den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, sent fredag aften igen holdt en video-tale for sit folk. Denne gang med en mørk besked:

»Ukraines skæbne bliver afgjort nu.«

Det skriver The Guardian og BBC Russia.

»Denne nat vil være hårdere end dagen,« siger han i talen, der varer lige under fem minutter, og som han har delt på sin Facebook-side:

»Mange byer i vores land er under angreb: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, vores drenge og piger i Donbas, byerne i syd, særlig opmærksomhed på Kiev. Vi kan ikke miste hovedstaden i aften.«

Derudover retter han en appel til alle dem, der forsvarer landet:

»På alle fronter vil fjenden bruge de styrker, han har, til at bryde vores modstand, modbydeligt, hårdt og umenneskeligt,« siger præsidenten.

»Denne nat vil de gå i angreb. Vi må stå imod det, der venter os denne nat. Denne nat må vi stå imod. Ukraines skæbne bliver afgjort nu.«

Præsidenten beder samtidig alle borgere i landet om at være så forsigtige som muligt:

»Hjælp hinanden, særligt de ældre, de ensomme, dem, der nu har det meget hårdt,« siger han og tilføjer:

»Denne nat vil blive hård, meget hård. Men morgenen vil komme.«

Rusland indledte natten til torsdag det, som den russiske præsident, Vladimir Putin, kalder 'en særlig militæroperation' i det østlige Ukraine.

Ifølge Ukraine er der dog tale om en invasion i 'fuld skala'.