Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»I dag vil jeg sige et par ting, der er meget målrettede.«

Sådan lød det sent søndag aften fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, der først kom med en direkte advarsel – og senere også en bøn.

Advarslen rettede han mod blandt andre piloter og mekanikere:

»For det første skal alle piloter, ekspeditører, mekanikere og andre personer, der sikrer affyring af missiler mod Ukraine, forstå: Vi finder jer alle,« sagde han i sin tale til nationen på en dag, hvor flere ukrainske byer endnu engang var blevet ramt af missilangreb.

»Hver eneste af jer vil blive holdt ansvarlige for disse angreb. Og hvis nogen tror, ​​at de kan unddrage sig ansvaret ved at sige, at det var en ordre, så tager du fejl.«

»Når dine missiler rammer boligbygninger, er disse krigsforbrydelser. En retssag er det, der venter dig. Og der vil ikke være nogen steder at gemme sig for dig – hverken ved kysten af ​​Det Kaspiske Hav, som dine missiler affyres hen over, eller i Hviderusland... Ingen steder,« tilføjer Zelenskyj.

Dernæst kom han med en bøn.

En bøn, som han rettede mod borgerne i Hviderusland:

»Jeg vil gerne henvende mig særskilt til borgerne i Hviderusland i dag. Både de civile og dem i uniform. I bliver trukket ind i krigen. Og endnu mere aktivt end i februar og i forårsmånederne (hvor de russiske tropper forsamlede sig på hviderussisk territorium, red.). Kreml har allerede besluttet alt for dig – dine liv er intet værd for dem,« siger Zelenskyj og tilføjer:

»Men I er ikke slaver eller kanonføde. Du behøver ikke dø. Og du kan forhindre nogen i at bestemme for dig, hvad der venter dig.«

Videre fortæller den ukrainske præsident, at 'den russiske ledelse' ønsker at 'så had' mellem Ukraine og Hviderusland:

»Meget afhænger nu af det almindelige folk i Hviderusland. Og jeg ved, at du kan nægte at deltage i denne krig. Dit liv tilhører kun dig - ikke nogen i Kreml,« siger han.

Den seneste uges tid har Hviderusland optrappet sine militære øvelser nær den ukrainske grænse – og siden den russiske invasion begyndte den 24. februar har der været spekulationer om, hvorvidt landet kunne finde på at slutte sig til krigen på russisk side.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) har indtil videre vurderet, at det er usandsynligt, at Hviderusland vil sende soldater ind i Ukraine.