»Om en time eller i morgen er det måske for sent.«

I en video, som han har delt på sine sociale medier, kommer den ukrainske tidligere boksestjerne, Vladimir Klitjko, nu med en klar bøn:

»Please. Gør noget nu. Vent ikke. Handl nu. Stop denne krig.«

Han er en af Ukraines mest kendte ansigter – og hans bror, Vitalij Klitjko, er borgmester i landets hovedstad, Kiev, som de seneste dage har været ramt af flere angreb, efter russiske soldater natten til torsdag begyndte deres invasion.

»Mit navn er Vladimir Klitjko, og jeg taler til hele verden: Stop denne krig, som Rusland har begyndt,« lyder det fra den forhenværende sværvægtsbokser i videoen, der varer omkring et minut.

Videre forklarer han, at civile liv er gået tabt:

»Og det sker i hjertet af Europa. Der er ingen tid til at vente, for det kommer til at føre til en humanitær katastrofe,« siger han.

»I skal handle nu for at stoppe den russiske aggression med hvad end I har. Nu.«

Ruslands militær gik ind i Ukraine natten til torsdag.

Ifølge Rusland skete det for at stoppe 'folkedrab' på prorussiske separatister i det østlige Ukraine. Siden har russiske soldater stået bag angreb på en lang række ukrainske byer i hele landet.

Lørdag har Ukraines sundhedsminister oplyst, at mindst 198 civile ukrainere har mistet livet under krigen.

Dmitrij Peskov, talsperson for Ruslands præsidentkontor, anklagede tidligere lørdag Ukraine for at forlænge de militære kampe. Han siger, at Ukraine har nægtet at forhandle.

Derfor fortsætter de russiske styrker fra lørdag deres fremfærd i Ukraine, lyder det.