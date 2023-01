Lyt til artiklen

Da Vladimir Putin lørdag holdt sin nytårstale, gjorde han det fra en militærbase i den russiske by Rostov-on-Don.

Og det var næppe helt tilfældigt.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse af den russiske krig i nabolandet Ukraine.

Den ni minutter lange nytårstale – som samtidig er den længe nytårstale, han nogensinde har holdt – optog Putin, mens han besøgte det sydlige militærdistrikts hovedkvarter, som ligger i byen.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, holde sin nytårstale den 31. december 2022. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

»Vesten har løjet om fred. Vesten forberedte sig på angreb, og nu bruger de på kynisk vis Ukraine og dets folk til at svække og splitte Rusland. Det har vi aldrig tilladt, og vi kommer aldrig til at lade nogen gøre det,« sagde han blandt andet i talen, hvor blandt andet militærpersonale fra distriktet stod bag ham iført kampuniformer.

Ifølge ISW var det hele 'en del af en igangværende indsats' fra Putins side 'for at fremstille sig selv som en effektiv krigstidsleder, der aktivt har kontrol over krigsindsatsen'.

Udover at holde talen på militærbasen skulle den russiske præsident – ifølge ISW – angiveligt også have uddelt militærbannere til hærenheder fra både den selvudråbte Folkerepublikken Donetsk og fra Folkerepublikken Luhansk, som begge har erklæret sig uafhængige af Ukraine og organiseres af pro-russiske separatister.

Den russiske præsident skal efter sigende også have uddelt statspriser til tjenestefolk, der har deltaget i kampmissioner i Ukraine, og tildelt en fornem hæder til chefen for de russiske væbnede styrker i Ukraine, hærgeneralen Sergej Surovikin.

En familie i Moskva ser den russiske præsident, Vladimir Putin, holde sin nytårstale. Foto: ALEXANDER NEMENOV

»Putin iscenesatte sandsynligvis disse begivenheder i hovedkvarteret for det sydlige militærdistrikt for at styrke Kremls bestræbelser på at fremstille Putin som værende dybt involveret i krigens gennemførelse og som en effektiv krigsleder,« lyder vurderingen fra ISW.

Når det kommer til selve den nytårstale, Putin holdt, lyder vurderingen fra ISW, at den primært fokuserede på 'at på at retfærdiggøre krigen og dens omkostninger for folket'.

»Denne tale fortsatte Putins retoriske påstande om, at Rusland ikke kun har historiske rettigheder til Ukraine, men også at Ruslands uafhængighed og suverænitet afhænger af at genvinde kontrollen over Ukraine. Putin forsøger derved at gøre sejren i krigen afgørende for Ruslands fortsatte eksistens som en selvstændig stat,« lyder det fra ISW.

I analysen af talen skriver tænketanken videre, at Putin med sine kommentarer sandsynligvis også forsøgte at appellere til det ultranationalistiske pro-krigssamfund, der er i hjemlandet.

Putins tale bliver her vist i et undergrundstog i Moskva nytårsaften. Foto: SHAMIL ZHUMATOV

Men det er ikke det eneste, talen indikerede ifølge ISW:

»De (Putins kommentarer i talen, red.) indikerer også, at Putin fortsat er uvillig til at overveje en meningsfuld fredelig løsning af den krig, han begyndte, på andre vilkår end dem, som han selv dikterer til Ukraine og Vesten,« skriver tænketanken og fortsætter:

»Det er usandsynligt, at Putin accepterer et mindre resultat, medmindre Ukraine med hjælp fra sine vestlige støtter kan påføre de russiske styrker yderligere store nederlag og befri betydeligt mere af dets besatte land.«