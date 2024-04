»Vi vil øge intensiteten.«

Den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, kommer nu med en advarsel i kølvandet på, at en milliardstor amerikansk hjælpepakke er blevet godkendt til at blive sendt til Ukraine.

Det skriver The Hill.

Det var i weekenden, at Repræsentanternes Hus vedtog at sende økonomisk hjælp til blandt andet Ukraine til en værdi af 95 milliarder dollar.

Arkivfoto af den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix

Det svarer til omkring 661 milliarder danske kroner.

Siden er det natten til onsdag også blevet vedtaget i Senatet – og hjælpepakken er nu på vej til præsident Joe Bidens skrivebord for at blive endegyldigt underskrevet.

I Kreml har man fulgt med i sagen om hjælpepakken – og den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har reageret på dens godkendelse ved at komme med en advarsel:

»Vi vil øge intensiteten af angreb på logistikcentre og lagerbaser for vestlige våben,« sagde han tirsdag ifølge det statsejede russiske medie RIA Novosti.

Arkivfoto af den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin seneste analyse af situationen, at russerne sandsynligvis vil øge intensiteten for at gøre maksimal skade, før ukrainerne modtager de nye forsyninger:

»De russiske styrker vil sandsynligvis intensivere drone- og missilangreb i de kommende uger for at maksimere skaderne på ukrainsk infrastruktur og forsvarsindustriel basiskapacitet, før den forventede ankomst af amerikansk sikkerhedsassistance begynder at afhjælpe Ukraines kritiske mangel på luftforsvarsmissiler,« lyder det i analysen, som fortsætter:

»Sjojgus fokus på at ramme ukrainsk logistik antyder, at russiske styrker kan ændre deres målsætning til at ramme ukrainsk transportinfrastruktur, logistik og militære lagerfaciliteter.«

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har tidligere udtalt, at han vil underskrive lovforslaget, så snart han modtager det:

»Jeg vil underskrive dette lovforslag og tale til det amerikanske folk, så snart det når mit skrivebord i morgen, så vi kan begynde at sende våben og udstyr til Ukraine i denne uge,« sagde han ifølge The Hill i en erklæring tirsdag aften.

Hjælpepakken forventes at kunne give Ukraine hårdt tiltrængte våben og forstærkninger til at bekæmpe Ruslands invasion, der har stået på i mere end to år.

Da pakken blev vedtaget natten til onsdag, fortalte Senatets demokratiske flertalsleder, Chuck Schumer, ifølge Reuters, at han havde sendt en besked til den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj:

»OK, vi fik det gjort. Gå nu ud og vind kampen,« lød det.