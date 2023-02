Lyt til artiklen

»Han prøver at aflede opmærksomheden.«

Præsidenten i Kosovo, Vjosa Osmani, kommer nu med en ildevarslende advarsel om, at den russiske krig i Ukraine kan ende med at udvide sig og trække andre lande ind i konflikten.

Det fortæller hun i et interview med Sky News.

Hun frygter i hvert fald, at den russiske præsident, Vladimir Putin, vil forsøge at destabilisere andre lande fra Moldova til det vestlige Balkan.

»Det, han (Putin, red.) forsøger at gøre, er at lede Vestens opmærksomhed væk fra Ukraine,« sagde hun til Sky News.

»Måden, han kan gøre det på, er ved at skabe andre konflikter i Europa, uanset om vi taler om Moldova, Georgien eller det vestlige Balkan.«

Ifølge præsidenten bruger Rusland blandt andet de metoder, som landet anvendte i det østlige Ukraine i 2014 til at destabilisere området.

Eksempelvis – hævder hun – ved såkaldte 'false flag'-operationer og ved at sende paramilitære styrker klædt i civilt og uniformer uden markeringer ind i landet, så det ikke ligner traditionelle militærangreb.

Til Sky News fortæller Vjosa Osmani også, at hun ikke mener, det internationale samfund gør nok for at afskrække Rusland fra at blande sig i hendes land eller i andres.

»Nogle gange har vi det, ligesom da Polen og Baltikum for mange, mange år siden advarede om, at det her var præcis det, der ville ske. At Rusland ville gå ind i en fuldskala invasion af Ukraine og ikke kun Ukraine, fordi de ser andre naboer som midlertidige stater,« siger hun i interviewet, der fandt sted under sikkerhedskonferencen i München i weekenden.

»Der blev ikke lyttet til dem.«

Kosovo grænser op til Serbien, som ikke anerkender Kosovo som et uafhængigt land, og som har haft et historisk godt forhold til Rusland.

Vladimir Putin indledte sin krig mod Ukraine 24. februar sidste år.