»Jeg vil ikke skræmme nogen, men krig er ikke længere et begreb fra fortiden.«

Sådan lyder den ildevarslende besked fra den polske premierminister, Donald Tusk, som samtidig advarer om, at vi er på vej mod en ny æra.

En æra, han betegner som »førkrigstid«.

Det fortæller han i et interview med en række europæiske medier, herunder La Repubblica og Welt am Sonntag, og som er blevet refereret af medier som BBC, CNN, Politico og AFP.

Den polske premierminister, Donald Tusk, er kommet med en advarsel i et nyt interview. Foto: Andrew Harnik/AP/Ritzau Scanpix

Den polske premierministers kommentarer falder i kølvandet på Ruslands massive angreb på det ukrainske energinet torsdag.

Det efterlod flere vand- og varmekraftværker beskadiget af russiske droner og missiler, hvilket fik Ukraine til at afbryde strømmen i flere dele af Dnipropetrovsk, Zaporizjzja og Kirovohrad.

Det var ifølge BBC det andet af den slags angreb på en uge – hvor Rusland affyrer et stort antal våben på én gang for at overvælde det ukrainske forsvar.

I interviewet appellerer Donald Tusk derfor om hurtig militærhjælp til Ukraine, mens han advarer om, at de næste to års krig vil kunne afgøre alt:

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her under et besøg på en militærfacilitet onsdag. Foto: Mikhail Metzel/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg ønsker ikke at skræmme nogen, men krig er ikke længere et begreb fra fortiden. Den er virkelig, og den startede faktisk allerede for mere end to år siden,« siger han ifølge Politico.

Særligt er det ifølge den polske premierminister, der er tidligere formand for Det Europæiske Råd, »bekymrende«, at alt kan ske:

»Det mest bekymrende i øjeblikket er, at bogstaveligt talt alle scenarier er mulige. Vi har ikke set en situation som denne siden 1945,« siger han ifølge AFP.

»Jeg ved godt, at det lyder forfærdeligt, især for den yngre generation, men vi er nødt til at vænne os til, at en ny æra er begyndt: Førkrigstiden. Jeg overdriver ikke. Det bliver mere og mere tydeligt hver dag,« forklarer Tusk ifølge CNN.

Polen har længe været en af Ukraine mest stålfaste støtter, siden den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte sin invasion af nabolandet tilbage i februar 2022.

Samtidig vurderer Tusk i interviewet, at Europa ikke er klar til at imødegå truslen fra øst, som situationen er nu.

Ifølge den polske premierminister, er det første skridt, at landene skal opfylde Natos mål om at bruge to procent af deres BNP på forsvar.

»I dag er vi nødt til at bruge så meget som muligt på at købe udstyr og ammunition til Ukraine, fordi vi lever i det mest kritiske øjeblik siden slutningen af Anden Verdenskrig. De næste to år vil afgøre alt. Hvis vi ikke kan støtte Ukraine med nok udstyr og ammunition, hvis Ukraine taber, vil ingen i Europa kunne føle sig sikker,« siger han ifølge Politico.

Det er ikke første gang, at Donald Tusk har udtalt, at vi – ifølge ham – befinder os i en førkrigstid:

»Efterkrigstiden er forbi. Vi lever i nye tider: I en førkrigsepoke. Derfor er Nato og solidariteten mellem Europa og USA vigtigere end nogensinde før,« skrev han tidligere på måneden i et opslag på X.

Da den russiske præsident, Vladimir Putin, forleden lagde vejen forbi det russiske luftforsvars træningscenter i Torzjok i Tver-regionen, talte han for en forsamling piloter – og i den forbindelse udtalte han, at Rusland ikke har »nogen aggressive hensigter« over for Nato-landene.

Tanken om, at Kreml ville angribe eksempelvis Polen, de baltiske lande eller Tjekkiet er ifølge Putin »komplet nonsens«.