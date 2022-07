Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der kommer muligvis ikke en tredje advarsel.«

En nøglebro ved den russisk-besatte by Kherson skal natten til onsdag være blevet ramt af en byge af raketter, som de ukrainske styrker har sendt afsted.

Det skriver The Guardian, der beskriver det som 'en optrapning af de ukrainske operationer for at isolere byen', som Ukraine forsøger at tilbageerobre.

Ifølge video- og vidneberetninger var der efter sigende 18 detonationer på Antonovskyj-broen, der strækker sig over Dnepr-floden, i løbet af natten.

Arkivfoto af Antonovsky-broen, der løber over floden Dnepr ved den russiskbesatte by Kherson i det sydlige Ukraine. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Vis mere Arkivfoto af Antonovsky-broen, der løber over floden Dnepr ved den russiskbesatte by Kherson i det sydlige Ukraine. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Broen, der blot er én af to over floden ved Kherson, udgør en af de vigtigste russiske forsyningsruter til byen.

Den vigtige bro har flere gange den seneste tid været udsat for angreb, mens Ukraine har forsøgt at afskære de russiske styrker fra de ruter, de bruger til at flytte tunge våben i og omkring Kherson.

På Twitter har en af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyjs, rådgivere – Mykahilo Podolyak – efterfølgende sat ord på angrebet på Antonovskyj-broen.

Og han kommer i den forbindelse med en advarsel til russerne i området:

»I kan kalde Antonovskyj-broen for et middel til luftforsvar, der opsnapper alle ukrainske missiler, men I kan ikke undslippe virkeligheden,« skriver han og tilføjer:

»Besættere bør lære at svømme over Dnepr-floden. Eller de burde forlade Kherson, mens det stadig er muligt. Der kommer muligvis ikke en tredje advarsel.«

De russisk-indsatte myndigheder i Kherson skal ifølge de russiske medier Interfax og Tass have lukket broen midlertidigt ned som følge af angrebet. Det skriver Reuters.

Ifølge de russiske medie skal Ukraine desuden have benyttet sig af det avancerede Himars-våbensystem – som de ukrainske styrker har fået leveret fra USA – til angrebet.