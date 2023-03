Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det norske svar på Rådet for Sikker Trafik kommer nu med en advarsel, de færreste nok havde set komme.

For mens de fleste af os med kørekort – forhåbentlig – kender de gængse råd om at huske sikkerhedsselen, blinke før vi skifter vognbane og holde os inden for fartgrænserne, er der formentlig noget færre af os, der skænker påklædningen mange tanker, når det kommer til trafiksikkerheden.

Men det er der gode grunde til at lave om på.

En meget omtalt ulykke i Storbritannien får altså nu Trygg Trafikk i Norge til på norsk TV 2 at komme med en advarsel.

For mens de ofte farvestrålende hårklemmer, der de seneste år er blevet meget populære herhjemme, måske nok er gode til at holde håret på plads, kommer de også med en risiko for at gøre alvorlig skade ved trafikulykker.

»Folk har tit lidt travlt. De sætter sig bare i bilen, tager sikkerhedsbæltet på og så er det dét. Den her sag er en vigtig påmindelse om, at man tænker over, hvad man har på, når man sætter sig i bilen,« siger Bård Morten Johansen, der er chef i Trygg trafikk.

Torsdag skrev britiske BBC om den 19-årige Jeena Panesar, der tilbage i januar mistede kontrollen over sin bil, da hun kørte på landevejen i Derbyshire.

Det var denne type hårklemme, der var skyld i 19-årige Jeena Panesars hovedskade i en bilulykke. Foto: BBC/Instagram Vis mere Det var denne type hårklemme, der var skyld i 19-årige Jeena Panesars hovedskade i en bilulykke. Foto: BBC/Instagram

Bilen ramte et træ og endte i grøften. Jeena Penesar vågnede op forslået op, og blev hastet til et sygehus, hvor hun hurtigt blev opereret.

Særligt én detalje ved hendes påklædning havde gjort skaderne værre, end de ellers ville have været.

»Lægerne fortalte mig, at jeg havde en 30 centimeter flænge fra venstre øjenbryn og til baghovedet, som, de mener, er forårsaget af den hårklemme, jeg havde i håret,« sagde Jeena Penesar til BBC.

Hårklemmen havde sat sig fast i Panesar's baghoved, og havde skåret sig så dybt ind, at den sad fast i huden.

Det norske svar på Rådet for Sikker Trafik kommer samtidig med en opfordring til, at man husker at tage tykkere jakker af før man spænder sikkerhedsselen i bilen. For meget afstand mellem krop og sikkerhedssele, kan nemlig også være risikabelt.

Derudover anbefales det, at man ikke har genstande som iPads og mobiltelefoner liggende løst i bilen. Kommer bilen ud for en ulykke, kan de nemlig risikere at ramme personer i bilen, og det kan gøre ondt værre ved ulykker.