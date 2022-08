Lyt til artiklen

De russiske styrker kan have noget i støbeskeen.

Noget, der beskrives som 'særligt grimt'. Noget 'særligt grusomt'.

Sådan lyder det i en advarsel fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, når han ser frem mod den kommende uge.

For i løbet af ugen fejrer landet på onsdag sin uafhængighedsdag, hvilket også falder sammen med, at den russiske invasion af landet snart har stået på i seks måneder.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin.

»Vi bør være opmærksomme på, at Rusland i denne uge kan forsøge at gøre noget særligt grimt, noget særligt grusomt,« siger Zelenskyj i sin tale til nationen sent lørdag aften:

»Sådan er vores fjende.«

I talen fortæller den ukrainske præsident derudover, at landet 'aktivt forbereder' sig på den kommende uge, som han kalder for 'meget vigtig for vores land':

»Vores flagdag, vores uafhængighedsdag, er forude. Højtideligheden for veteraner fra krigen for Ukraines frihed er forude,« siger han blandt andet med henvisning til landets uafhængighedserklæring fra 1991:

»Vi vil helt sikkert huske vores legender – dette er og bliver en ukrainsk tradition. Lad os huske dem, hvis liv er blevet en del af vores nationale historie, som aldrig kan slettes af nogen – af ingen fjende.«

Derudover fortæller Zelenskyj, at en 'markant milepæl' venter forude, da den russiske krig, der blev skudt i gang af Vladimir Putin den 24. februar, nu snart har stået på i seks måneder.

»En af fjendens nøgleopgaver er at ydmyge os, ukrainerne, at devaluere vores evner, vores helte, at sprede fortvivlelse, frygt, at sprede konflikter,« siger Zelenskyj og tilføjer:

»Derfor er det vigtigt aldrig, ikke et eneste øjeblik, at give efter for fjendens pres, ikke at blive ophidset, ikke at vise svaghed. Vi skal alle være stærke nok til at holde ud og gå hele vejen til ukrainsk sejr.«