Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump blev forleden pålagt at udlevere de skattepapirer, han indtil da havde forsøgt at bevare fortrolige.

Og det er næppe en beslutning, som han er særligt glad for. Snarere tværtimod.

Det mener i hvert fald Bloomberg-kommentatoren Tim O'Brien, der i et interview med MSNBC fortæller, den tidligere præsident sandsynligvis er 'bange':

»Jeg tror, Trump er meget bange for, hvad der er i disse dokumenter. For det placerer ham i alvorlig juridisk fare,« forklarer kommentatoren ifølge Dagbladet.

Efter et længere tovtrækkeri fik distriktsanklageren på Manhattan i New York, Cy Vance, tidligere på ugen udleveret den forhenværende præsidents skattepapirer.

Det drejer sig ifølge Ritzau om millioner af sider med selvangivelser, samarbejdsaftaler og andre dokumenter fra perioden fra januar 2011 til august 2019.

De kommer til at indgå i en sag, hvor Trump og hans selskab, Trump Organization, efterforskes for mulig skatteunddragelse og svindel.

I interviewet med MSNBC fortæller Tim O'Brien ifølge Dagbladet videre, at man skal huske, at det ikke kun er skattepapirerne, som Cy Vance har tilgang til nu:

»Han har også store mængder af regnskabschefens arbejde. Dette er en kriminalefterforskning, hvor de må bevise kriminel hensigt af Trump, hans tre ældste børn, Allen Weisselberg (regnskabschefen, red.) eller hvem som helst anden i Trump-organisationen, som falder inder under efterforskningen,« forklarer han.

»Hvis der er e-mails eller notater eller anden dokumentation på kommunikation om, at de planlagde at blæse værdien på bygninger op, så de kunne få lån, eller hvordan de undervurderede værdien af bygninger, så de kunne betale mindre i skat, så er det guld for en anklager,« tilføjer han.

Selv har Tim O'Brien tidligere tørnet sammen mod Trump.

Det skete, da Tim O'Brien tilbage i 2005 udgav en bog, 'TrumpNation: The Art of Being the Donald', hvori han påstod, at Donald Trump ikke var dollarmilliardær, men 'kun' dollarmillionær.

Det fik ifølge Dagbladet Trump til at lægge sag an og kræve en erstatning på fem milliarder dollar. Han endte med at tabe sagen.

Selv nægter Trump i forbindelse med udleveringen af skattepapirerne, at han har gjort noget ulovligt. Han har i stedet kaldt det for en 'fisketur' og en sværtekampagne fra Demokraternes side.