I en trailer lover Rockstar Games, at det nye ”Grand Theft Auto”-spil bliver udgivet i 2025.

Den første trailer til det længe ventede videospil "Grand Theft Auto VI" er blevet delt på YouTube natten til tirsdag dansk tid.

I traileren loves det, at spillet vil blive udgivet i 2025.

Rygterne har lydt, at spillet vil finde sted i den fiktive by Vice City, der minder om den amerikanske by Miami. Det ser også ud til, at man med det nye spil for første gang i spilseriens historie vil kunne spille som en kvindelig karakter.

Traileren, der egentlig skulle have været udgivet tirsdag, blev offentliggjort allerede mandag amerikansk tid, efter at traileren var blevet lækket.

- Vores trailer er blevet lækket, så se venligst den rigtige, skriver Rockstar Games, der står bag spillet, på X.

Det forrige spil i serien, "Grand Theft Auto V", blev udgivet for over ti år siden og har solgt omkring 190 millioner enheder ifølge Rockstars moderselskab, Take-Two Interactive.

Det gør spillet til det bedst sælgende i USA i de seneste ti seneste år - både målt på indtjening og solgte spil.

Med den store succes er også fulgt kritik af spillet. Kritikere har beskyldt spilserien for at glorificere vold og opfordre spillerne til at opføre sig kriminelt.

De beskyldninger har moderselskabet afvist.

Spillet er præget af den amerikanske kultur for gangsterrap, og karakterne i "Grand Theft Auto V" sælger stoffer, slås, røver og kører hærgende i bil.

I de tidligere spil har man også kunnet overfalde sexarbejdere og gå på stripklub.

I "Grand Theft Auto V" var der også transkønnede karakterer, men "de var sexarbejdere, der var groteske karikaturer af transkønnede kvinder", siger Blair Durkee, der er direktør for videospil ved nonprofitorganisationen GLAAD, der advokerer for LGBTQ-personers rettigheder.

- Vi håber bestemt, at "GTA VI" vil reflektere en mere inklusiv attitude over for LGBTQ-karakterer og -spillere, siger Durkee.

/ritzau/AFP