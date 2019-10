Kommissærkandidater fra Frankrig og Ungarn skal nu godkendes af EU-landene og derpå af EU-Parlamentet.

Den kommende formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har mandag haft samtaler med kommissærkandidater fra Frankrig og Ungarn.

Hun er dermed et lille skridt nærmere at kunne præsentere en ny EU-Kommission.

Det bekræfter EU-Kommissionen.

Tirsdag har Ursula von der Leyen bedt EU-landene om at godkende franske Thierry Breton og ungarske Oliver Varhelyi. Det bekræfter hendes talsmand over for det tyske nyhedsbureau dpa.

Derefter er det op til Europa-Parlamentet at afgøre, om de to kandidater kan blive kommissærer de næste fem år. Det sker via høringer og derpå en samlet afstemning om hele EU-Kommissionen.

Von der Leyen mangler fortsat en kandidat fra Rumænien. Hun ventes tidligst at kunne overtage ledelsen i EU-Kommissionen 1. december.

Situationen i Rumænien er kompliceret, da landet står midt i en regeringskrise og aktuelt ledes af et forretningsministerium.

Normalt er der skiftedag i EU-Kommissionen 1. november. Men tyskeren kunne ikke nå at samle et helt kommissærhold i tide, da tre kandidater blev forkastet af EU-Parlamentet.

/ritzau/