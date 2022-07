Lyt til artiklen

En komité i det britiske parlament har onsdag redegjort for, hvordan den vil efterforske, hvorvidt premierminister Boris Johnson har vildledt parlamentet.

Resultatet kan være enden for ham, lyder det fra B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Komitéen har meget vidde rammer for, hvad de må undersøge. Det kan både være billeder, sms'er, mails og så videre,« siger han og fortsætter:

»Det kan tage nogle måneder, men selve processen kan blive skadelig for ham. Konklusionen kan være dødsstødet for Boris Johnson.«

Komitéen siger blandt andet, at den søger information og bevismateriale fra vidner og opfordrer dem, der ønsker at bidrage med bevismateriale, til at dele det med dem før 29. juli.

Efterforskningen skal ende med konklusion på, om den britiske premierminister har løjet over for parlamentet i sagerne om coronafester under nedlukningen af landet.

Boris Johnson fik i april en bøde af politiet. Den fik han for en forsamling i forbindelse med hans fødselsdag under nedlukning. Indtil da havde Boris Johnson fastholdt sin uskyld i sagen. Han har sagt, at alle regler under nedlukningen blev overholdt i forbindelse med forsamlingen.

Efter at han fik bøden, har han flere gange undskyldt og påtaget sig skylden.

Hvis det ender med, at komitéen finder, at Boris Johnson har vildledt parlamentet, så vil det historisk set betyde, at man frivilligt siger farvel og tak, forklarer Illeborg.

»Hvis han ikke går af, så peger meget på, at han vil blive skubbet ud af sine egne,« siger han og afslutter:

»Hvis han, før den her efterforskning gik i gang, levede på lånt tid, så kan det her være begyndelsen på enden.«

Boris Johnson afviser at have vildledt parlamentet