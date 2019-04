Den 41-årige komiker Volodimir Zelenskij har fået cirka 30,5 procent af stemmerne, viser delresultat.

Komikeren og aktivisten Volodimir Zelenskij, der ikke har nogen politisk erfaring, fører den første runde af præsidentvalget i Ukraine med omkring 75 procent af stemmerne optalt.

Den 41-årige komiker, som har spillet en fiktiv præsident i en populær tv-serie, har fået over 30,5 procent af stemmerne, viser delresultatet.

Ukraines siddende præsident, Petro Porosjenko, ligger langt efter på en andenplads med omkring 16,6 procent af stemmerne.

Sejren i første runde til en totalt uerfaren politiker er et slag i ansigtet på de etablerede politikere, som kritiseres voldsomt for ikke at have bekæmpet den udbredte korruption og rettet op på den stagnerede økonomi.

Den tidligere nationalistiske premierminister Julia Timosjenko ligger på en tredjeplads med omkring 13,2 procent af stemmerne.

Der var i første runde opstillet ikke færre end 39 kandidater.

- I dag begynder et nyt liv uden korruption, sagde Zelenskij, efter at valgstedsmålingerne pegede på ham som vinder af første valgrunde.

Meningsmålinger viser, at den 41-årige komiker også er vælgernes favorit ved anden valgrunde 21. april. Men det står lidt hen i det uvisse, hvad han egentlig vil gøre, hvis han vinder magten.

- Ingen løfter. Ingen undskyldninger, lød et af hans valgslogans.

Trods uklarheder om det politiske program har Zelenskij opbakning fra millioner af vælgere, der mener, at kun et nyt ansigt kan rydde op i det politiske morads i Ukraine, der også er i krig mod russisk-støttede separatister i den østlige del af landet.

Præsident Porosjenko kalder det "en barsk lektie" at skulle tage til takke med at blive nummer to i den første valgrunde.

Han tilføjer, at valget ser ud til at have været frit og have levet op til internationale standarder.

Ukraines indenrigsministerium oplyste søndag aften på sin Facebook-side, at politiet har modtaget over 1600 klager om formodet valgsvindel.

/ritzau/Reuters