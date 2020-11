Da den kommende amerikanske præsident – Joe Biden – lørdag legede med sin hund, endte det helt galt.

Han faldt og kom til skade, og et opfølgende røntgenbillede har nu vist omfanget af skaderne.

Der er nemlig små brud i hans ene fod, og de kommende uger skal Biden derfor formentlig gå rundt iført en støttestøvle. Det skriver det amerikanske medie The Hill.

I begyndelsen forlød det, at Joe Biden nok havde forvredet sin højre fod, efter han var faldet under legen med hunden Major, og en indledende scanning viste ingen tydelige brud.

En opfølgende scanning har dog nu vist, at der er såkaldte 'hairline fractures' – meget små brud – i nogle af knoglerne i foden.

»Det forventes, at han sandsynligvis vil blive nødt til at gå med en støttestøvle i flere uger,« fortæller Joe Bidens læge, Kevin O'Conner, ifølge The Hill.

Joe Bidens modstander under præsidentvalget – den siddende præsident Donald Trump – har på Twitter kommenteret sagen:

»God bedring,« lyder det fra Trump, der har videredelt et klip af Biden, der forlader lægeklinikken i Delaware.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

Klippet er oprindeligt blevet delt af en korrespondent i Det Hvide Hus for mediet NBC News, Kelly O'Donnell.

Den tidligere vicepræsident, der nu står til at blive landets kommende præsident, rundede forleden de 78 år, hvilket vil gøre ham til den ældste præsident i amerikansk historie.

Med ham ind i Det Hvide Hus følger hans kone, Jill Biden, og deres to hunde.

Den ene, Major, blev adopteret ind i familien i 2018, mens den anden, Champ, blev kom ind i familien efter præsidentvalget i 2008, hvor Barack Obama vandt valget med Joe Biden som sin vicepræsident.