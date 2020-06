Mariannes tweet er kun få dage gammelt. Alligevel er det blevet liket mere end 160.000 gange.

Opslaget på Twitter er sammensat af først en forudsigelse og siden bekræftelsen.

Det kommer i kølvandet på de mange demonstrationer verden over efter drabet på den sorte amerikaner George Floyd i Minneapolis 25. maj.

Både herhjemme, i USA, Frankrig, Australien, England og mange andre steder blev der demonstreret - og det på trods af, at den globale coronapandemi fortsat hærger og har lukket store dele af samfund ned.

Frygten var flere steder, at pandemien, som i mange lande er ved at have toppet i første bølge, kunne blusse op igen, når titusindvis af personer stimler sammen.

Og det ville så direkte eller indirekte kunne kobles til de mange demonstrationer, hvor sortes rettigheder var i fokus, og hvor 'Black Lives Matter'-bevægelsen har stået helt centralt.

Det tweet, som Marianne havde samlet, bestod først af et tweet fra en anden person ved navn Anja Madhvani, hvor man kunne læse følgende:

'Når den næste bølge af covid-19 rammer UK, så skal folk være opmærksomme på medierne. De vil vise dig billeder af sorte og brune ansigter, der demonstrerer. De vil ikke vise dig hvide ansigter på stranden, de vil heller ikke vise hvide ansigter demonstrere. Husk dette, når tiden kommer.'

Anja Madhvanis forudsigelse på Twitter. Vis mere Anja Madhvanis forudsigelse på Twitter.

Sidstnævnte skulle vise sig at gå i opfyldelse - måske endda hurtigere, end Anja Madhvani kunne forestille sig.

Og det er her, bogredaktøren britiske Marianne Tatepo, der er en sort kvinde med tilnavnet på Twitter 'protect black lives', kommer ind i billedet.

Bare få dage efter Anja Madhvanis tweet gjorde britiske BBC præcis det, hun havde forudsagt - eller næsten.

Under overskriften 'Demonstranter advares, mens coronavirus-dødsfald runder 40.000' kan man se billeder af flere sorte demonstranter.

don’t avert your gaze - this is already happening. pic.twitter.com/wzeg7Vf7Fk — Marianne protect black lives (@bronzebygold) June 8, 2020

Marianne Tatepo opfangede både Anja Madhvanis tweet og BBC's artikel, og to dage senere skrev hun:

'Lad være med at kigge væk - det sker allerede.'

Efterfølgende væltede retweetsne ind, det samme er folks likes, som har rundet 85.000. Og personer kommenterer med teorier om, at demonstrationerne endnu ikke har betydet en stigning i coronatilfælde de steder, hvor demonstrationer har fundet sted.

Til den kritik er det dog vigtigt at nævne, at vi kun lige er nået mere end 14 dage, siden George Floyds død. 14 dage er den tid, en ny stigning skal bruge for at manifestere sig.

Og langt de fleste og største demonstrationer - blandt andet i Danmark og England - har først fundet sted i den forgangne uge.

Og for god ordens skyld skal det også nævnes, at andre store britiske medier, som har beskrevet den potentielle stigning i coronatilfælde som følge af demonstrationer efter George Floyds død, har valgt helt andre billeder end BBC.

Sky News brugte et billede af den hvide sundhedsminister Matt Hancock, det samme har Daily Mail gjort, mens Financial Times har brugt et billede af en hvid kvinde med en sort ansigtsmaske.

Endnu er der ikke konstateret en stigning i tilfælde af covid-19 som direkte konsekvens af demonstrationer.