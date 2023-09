Normalt er det Donald Trump, der opfinder mere eller mindre ondsindede øgenavne til sine politiske modstandere.

Nu er det gået den anden vej.

For i den nylige debat mellem de republikanske præsidentkandidater var det Chris Christie, der kom med et verbalt hug til den tidligere præsident, der havde valgt at blive væk fra den tv-transmitterede forestilling.

Og det var netop det, øgenavnet gik på.

Chris Christie gik i flæsket på Donald Trump. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Chris Christie gik i flæsket på Donald Trump. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

»Donald, jeg ved, du ser med. Du kan ikke lade være,« lød det således fra Chris Christie, mens han kiggede direkte ind i kameraet og altså henvendte sig direkte til Donald Trump:

»Du er her ikke i aften – ikke på grund af meningsmålinger eller tiltalerne mod dig – du er her ikke, fordi du er bange for at stå på scenen her og skulle forsvare dine handlinger.«

Herefter sagde Chris Christie, at Donald Trump »undviger« det. På engelsk brugte han i den forbindelse ordet »ducking«, der således ledte frem til hans pointe.

»Og lad mig fortælle, hvad der kommer til at ske. Hvis du bliver ved med at gøre det, er der ingen her, der vil kalde dig Donald Trump, vi vil kalde dig Donald Duck (Anders Ands amerikanske navn, red.).«

Det udløste i øvrigt både klapsalver og buhråb fra salen.

Fra Trump-lejren blev der straks svaret igen.

På X blev der efterfølgende fra flere konti relateret til hans valgkampagne hurtigt lagt flere lidet flatterende billeder ud af Chris Christie.

Som eksempelvis:

WE MUST MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/pFkjTiLf0T — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) September 28, 2023

Og sådan forsatte dysten så på sociale medier i stedet for på scenen i Californien.

For det varede ikke længe, Chris Christie på X svarede tilbage sådan her:

.@realDonaldTrump pic.twitter.com/gWP7Z7bcGK — Chris Christie (@GovChristie) September 28, 2023

Og Chris Christie var ikke den eneste, der stak til Donald Trump, der for anden gang i træk valgte at blive væk fra den republikanske debat.

Eksempelvis Ron Desantis benyttede også lejligheden til at komme med nogle bemærkninger om ekspræsidentens fravær.

Imens var Donald Trump selv taget til Michigan for at tale med strejkende bilfabriksarbejdere.

Han har tidligere meddelt, at han ikke ser nogen grund til at deltage i de republikanske debatter, fordi han har et kæmpestort forspring i meningsmålingerne.