En 50-årig mand er død af de brandskader, han fik, efter at have været i bad på et omsorgscenter i Norge. Det oplyser det norske medie VG.

Politiet i Tønsberg efterforsker hændelsen, der udspillede sig i en omsorgsbolig i Færder Kommune i Vestfold.

»Vi har fået en melding fra politiet om, at det har været en alvorlig hændelse ved en institution, hvor der skete alvorlige brandskader på en af brugerne,« siger Jan Arne Hunnstad, der er embedslæge i Vestfold og Telemark.

Den 50-årige mand havde en tilstand, der gjorde, at han ikke var i stand til at sige, om vandet var for koldt eller for varmt.

Søndags 24. februar ved titiden fik han så et bad i vand, der var så varmt, at det kostede ham livet.

Skaderne han fik, som følge af badet, var så voldsomme, at han sent torsdag aften afgik ved døden.

Det oplyser patientombudsmanden i Vestfold, Torunn Grinvoll, der har været i kontakt med de pårørende i sagen.

»På vegne af de pårørende vil jeg sige, at dette er en dybt tragisk sag. De er meget fortvivlede, siger Torunn Grinvoll.

Politiet i Tønsberg efterforsker nu dødsfaldet.

»Vi har ikke rejst sigtelse i sagen, men vi har en mistænkt,« fortæller Politiadvokat ved Tønsberg politistation, Sigrun Våge.

Politiet har afhørt flere af de ansatte på bostedet og forventer at foretage flere afhøringer for at klarlægge forløbet.

Derudover er politiet ved at indhente dokumentation om procedurer og interne rutiner for bad.