Da den australske kvinde Merryl Lloyd i sidste uge kom hjem, fandt hun en seddel sat op ved hendes hoveddør.

Sedlen var skrevet af et postbud - og den indeholdt en temmelig usædvanlig besked:

'Jeg kastede ved et uheld din pakke op på taget. Jeg beklager.'

Det skriver det australske medie 7 News.

Efter at have læst sedlen trådte Merryl Lloyd og hendes ven, der var sammen med hende, et par skridt tilbage, kiggede op - og ganske rigtigt. På taget lå hendes pakke.

»Vi brød ud i latter,« fortæller hun til 7 News.

»Jeg er 1.55 meter, hvordan skulle jeg få den ned,« spørger hun.

Heldigvis havde postmanden valgt at komme med et forslag til, hvordan det kunne gøres:

'Du kan måske bruge en kost til at få den ned,' stod der på sedlen.

Merryl valgte dog ikke en kost, men en moppe, og det lykkedes hende på den måde at få pakken sikkert ned. Heldigvis for hende indeholdt pakken ingen skrøbelige varer, men tøj.

Hun lagde efterfølgende både et billede af sedlen og af pakken på taget på Facebook med teksten: 'Hvad i alverden?'

Flere har siden både moret sig - men også undret sig - over, hvordan postmanden fik smidt pakken derop. Og hvorfor han gjorde det.

Til 7 News oplyser en talsmand for postfirmaet Australia Post, at de er i gang med at undersøge hændelsen, som man kalder 'uacceptabel'.