En britisk mand fik lidt mere med sig hjem fra Aldi end planlagt.

Men der gik tre dage, inden han opdagede det.

Neville Linton købte broccoli med sig hjem fra Aldi i Stourbridge i England, men da han skulle bruge det og tog det frem fra køleskabet tre dage senere, fandt han det, han først troede, var en slags larve.

Men det var det ikke, skriver engelske Metro.

For da Neville Linton begyndte at fjerne plastikindpakningen fra sin broccoli på køkkenbordet, måtte han tilkalde sin søster Ann-Marie Tenkanemin.

Hun slog straks fast, at der ikke var tale om en larve – det var en slange. Og dem har Neville Linton fobi overfor.

»Jeg troede først, at hun lavede sjov, men da den begyndte at bevæge sig, rykkede jeg bagud,« siger Neville Linton.

»Det var meget skræmmende. Jeg er ikke særlig god med slanger,« siger han desuden.

Herefter fik de to bragt slangen i en beholder og tilbage til butikken, hvor man var lige så chokeret over fundet.

Slangen blev efterfølgende identificeret som en stigesnog i en zoologisk have.

Stigesnogen er en ikke-giftig slangeart, som lever i Spanien, Portugal og langs den franske sydkyst.

Den kan give ubehagelige bideskader hos mennesker, selv om den ikke er giftig.

»Det var heldigt, at jeg ikke bare havde efterladt broccolien i køkkenet, for så ville den have kunne være løs i huset,« siger Neville Linton.

Efterfølgende har Aldi tilbudt Neville Linton kompensation, men han er utilfreds med størrelsen, fordi han mener, at slangen udgjorde en trussel mod hans handicappede søn.

»Vores leverandør har aldrig tidligere modtaget en klage af denne slags og har robuste processer på plads for at forhindre, at sådanne problemer opstår,« siger en talsmand for Aldi i England.

Man bekræfter samtidig, at man har undskyldt overfor kunden og nu efterforsker, hvordan en slange kunne ende i en broccoli.