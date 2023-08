Der er frisørregninger, og så er der frisørregninger.

Og den frisørregning, Tysklands tidligere bundeskansler, Angela Merkel, har samlet sammen, siden hun stoppede som Tysklands kansler den 8. december 2021, hører helt klart til i sidste kategori.

Hun sender stadig regningen for frisør- og makeuparbejde til den tyske stat, både når hun skal bruge det offentligt og privat.

Det skriver den tyske avis Der Tagesspiegel.

Avisen har fået fat i dokumenter gennem en aktindsigt, der viser eks-kanslerens samlede udgifter til hår og makeup i 2022 og den foreløbige regning for 2023.

Og den løber op i svimlende 410.000 danske kroner.

»Overtagelsen af omkostninger (for frisør- og makeuparbejde, red.) er knyttet til udførelsen af fortsatte officielle opgaver - uanset om de er offentlige eller ikke-offentlige,« udtaler det tyske kanslerkontor til Tagesspiegel.

Den nuværende kansler, Olaf Scholz, har brugt lidt mere end Merkel i samme periode. Foto: Olivier Matthys/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den nuværende kansler, Olaf Scholz, har brugt lidt mere end Merkel i samme periode. Foto: Olivier Matthys/EPA/Ritzau Scanpix

Avisen har tidligere beskrevet, hvordan Merkel ikke holdt fast i sin mangeårige makeup-artist, da hun stoppede, men at hun nu har en ansat til at stå for det, som også arbejder som modedesigner.

Men heller ikke den nuværende kansler, Olaf Scholz, der ellers objektivt må siges at have en begrænset hårpragt, er billig i frisør- og makeupregninger.

Ifølge Tagesspiegel har han brugt 447.000 kroner for 2022 og 2023 til nu.