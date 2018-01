Alle passagerer er uskadt, efter at to fly fredag kolliderede i Torontos internationale lufthavn.

Toronto. Adskillige passagerer måtte fredag evakueres, efter at to fly kolliderede i Torontos internationale lufthavn.

Det rapporterer mediet CP24.

Det ene fly blev trukket rundt i lufthavnens taxiområde, da det kolliderede med et andet fly, der netop var landet.

Brandvæsenet og redningsmandskab blev tilkaldt stedet efter kollisionen, der fandt sted klokken 18.19 lokal tid. Det oplyser lufthavnen i en meddelelse.

Sammenstødet udløste en mindre brand i det ene fly, som brandfolkene hurtigt fik slukket.

De to involverede fly kom fra de to luftfartsselskaber Westjet og Sunwing.

Westjet Airlines oplyser, at det har fået meldinger om "mindre kvæstelser". Selskabet oplyser dog, at samtlige 168 passagerer og besætningsmedlemmer er i sikkerhed.

Flyet, der er af typen Boeing 737-800, var lige ankommet til lufthavnen fra Cancun i Mexico.

Det ventede på at parkere ved gaten, da det blev ramt af det andet fly, skriver Westjet i en meddelelse.

Sunwing Airlines oplyser, at der ikke var nogen ombord på Sunwing-flyet under kollisionen.

En repræsentant for de canadiske transportmyndigheder oplyser, at man nu vil sende et hold til lufthavnen for at undersøge omstændighederne.

/ritzau/