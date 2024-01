I en lufthavn i Japan er to fly tirsdag kollideret.

Det ene fly havde 289 passagerer og besætningsmedlemmer ombord.

Det skriver Sky News.

Kollisionen efterlod det ene fly med et hul i en vinge.

Korean Air-flyet var ved at gøre klar til at flyve, da flyet formåede at køre ind i det stillestående fly Cathay Pacific.

Der er ikke blevet rapporteret nogen tilskadekomne, ej heller brand eller brændstoflækager.

En embedsmand fra Korean Air siger, at sammenstødet skete, fordi en bugseringsbil skubbede Korean Air-flyet baglæns, hvor det gled på grund af sne på jorden.

Derfor ramte flyets venstre vinge det stillestående flys højre vinge.

Det er ikke det første flyuheld i denne måned i Japan.

Tidligere på måneden blev et kystvagtfly ramt af et andet fly, da det skulle lande i Tokyos Haneda-lufthavn, hvilket medførte fem døde personer.