Hans lysende blå øjne kigger direkte i kameraet. Skovmandsskjorten og cowboyhatten får ham til at ligne alt andet end en kynisk massemorder.

De seneste dage har billedet af en 25-årig irsk lastbilchauffør været overalt i de britiske medier. Han stikker hovedet ud af førerhuset og snupper en selfie af sig selv og sin lastbil.

En lastbil, som de seneste dag har skabt skræk og rædsel langt uden for Storbritanniens grænser.

Nu oplyser britisk politi, at en 38-årig mand og en 38-årig kvinde er anholdt i sagen om fundet af 39 omkomne i lastbilen. De er ifølge ritzau anholdt for menneskesmugling og uagtsomt manddrab. Deres identitet er endnu ukendt.

Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Foto: PETER NICHOLLS

Den 25-årige vognmand har samtidig kun været tilbageholdt af politiet i den værste drabsefterforskning i Storbritannien i årevis.

Medierne har uden blusel igen og igen omtalt chaufføren ved både fuldt navn og kælenavn og sat ham i forbindelse med 39 uskyldige kineseres død.

Men måske er chaufføren i virkeligheden selv offer i den rædselsvækkende sag, som efter alt at dømme handler om menneskesmugling og moderne slavehandel.

Natten til onsdag i denne uge parkerede den nu mistænkte chauffør sin kølevogn i et industriområde i Grays i Essex, nordøst for London.

Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Foto: PETER NICHOLLS

Kort efter blev politiet kaldt til stedet, da ligene af 39 mennesker blev fundet i anhængeren.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at der er tale om kinesiske statsborgere, som sandsynligvis frøs ihjel i kølevognen, der kan gå ned til hele 25 minusgrader.

Politiet efterforsker lige nu, om et organiseret netværk af internationale kriminelle står bag tragedien.

Lige nu er chaufføren dog eneste mistænkte i sagen, men vidste han overhovedet, hvad det var for en last, han kørte rundt med?

Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Foto: PETER NICHOLLS

Det bliver der lige nu sat spørgsmålstegn ved fra flere sider.

Kilder fortæller avisen The Telegraph, at chaufføren besvimede, da han fandt ud af, hvad hans last indeholdt.

Vennerne beskriver han som 'en blid kæmpe', som ikke kunne gøre en flue fortræd, og han slog da også straks alarm til politi og beredskab, da han så de mange lig.

Den norske avis Dagbladet er til stede på havnen i Grey, hvor de har mødt chaufføren John.

Foto: BEN STANSALL Vis mere Foto: BEN STANSALL

Han ønsker ikke at få sit fulde navn frem, men han har kørt lastbil i området i 45, og utallige af hans ture har været ind og ud af Purfleet, hvor også den 25-årige hentede sin last.

»Jeg ved ikke, om han var involveret eller ej. Containeren er forseglet. Du åbner ikke en frysecontainer, når du henter den. Du henter den i Purfleet og kører af sted med den. Du ved ikke, hvad der er i den, før du kommer til stedet, hvor du skal losse af,« siger han til avisen.

Han mener ikke, at man kan konkludere, at han er medskyldig i den makabre sag.

»Det er let at slutte med det samme, at han er skyldig, men med mindre han fra begyndelsen har vidst, hvad han skulle hente, så er det næsten umuligt for ham at vide (hvad der er i vognen, red.).«

Foto: BEN STANSALL Vis mere Foto: BEN STANSALL

Den norske avis har mødt flere chauffører på havnen i Purfleet, som bekræfter systemet med, at chaufførerne bare får en bestilling om, hvor de skal hente en fragt, og hvor den skal hen. De kender ikke nødvendigvis indholdet af traileren, som de henter, fortæller de.

En kilde tæt på efterforskningen siger til den britiske avis The Telegraph, at det er 'højst usandsynligt', at den sigtede 25-årige kendte til planerne om at smugle mennesker over grænsen.

Containeren med de 39 kinesere ankom til Zeebrugge i Belgien tirsdag eftermiddag. Her siger chefen for havnen, Joachim Coens, at en frysetrailer er forseglet, og at den bliver tjekket og forseglingen undersøgt. Det samme gør registreringsnummeret og chaufføren.

»Det er en ekstrem lille sandsynlighed for, at nogen har brudt forseglingen, puttet 39 mennesker i i traileren, og sat en ny forsegling på,« siger en repræsentant for havnen til belgiske medier.