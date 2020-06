Det næststørste flyselskab i Australien kollapsede i april - nu er det reddet af en kapitalfond.

Virgin Australia, som selskabet hedder, havde en hård tid den første del af coronakrisen og måtte kigge langt efter bedre tider.

Det betød, at man besluttede at sætte virksomheden under administration - altså holde et vågent øje med økonomien, skriver CNN.

Men så kom der en hjælpende hånd.

Den amerikanske kapitalfond Bain Capital har nu købt Virgin Australia.

»Vi er fast besluttet på, at australierne har adgang til konkurrencedygtig og levedygtig luftfartsservice på lang sigt,« siger Mike Murphy, der er direktør i Bain Capital, ifølge CNN.

Kapitalfonden håber at kunne bevare og beskytte så mange jobs, som det er muligt. Virgin Australia beskæftiger 10.000 personer.

I Danmark kender man Bain Capital fra virksomheden Nets, hvor kapitalfonden var tidligere medejer, skriver Finans.

I 2016 var Bain Capital med til at føre Nets på fondsbørsen.

En børsnotering, der var meget omdiskuteret, da flere ledere i Nets modtog en pæn mængde penge i forbindelse med børsnoteringen.