Nairobi. En større dæmning kollapsede torsdag i Rift-dalen i Kenya og har skyllet en landsby delvist væk.

Kollapset har ifølge den lokale politichef i Rongai, Joseph Kioko, kostet mindst 47 personer livet.

Dæmningen lå ved byen Solai omkring 190 kilometer nord for hovedstaden Nairobi.

Gideon Kibunja, en ansvarlig politichef for efterforskningen, siger til nyhedsbureauet AP, at flere tusinde mennesker nu står uden tag over hovedet.

Ifølge guvernøren af området Nakuru, Lee Kinyajui, er 450 hjem oversvømmet.

Kollapset kommer efter, at Kenya den seneste tid har været præget af store mængder regn, der har givet omfattende oversvømmelser i landet.

Her ses noget af området, der blev ramt Foto: STR Her ses noget af området, der blev ramt Foto: STR Patel Dæmningen kollapsede har betydet, at hundreder af mennesker har måtte forlade området. Foto: STR Patel Dæmningen kollapsede har betydet, at hundreder af mennesker har måtte forlade området. Foto: STR

/ritzau/Reuters