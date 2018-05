Mange er døde og der er sket store ødelæggelser efter en dæmning er kollapset i Kenya, skriver Reuters.

København. En større dæmning i Kenya er kollapset. Det har kostet flere dødsfald, siger lokale myndigheder til nyhedsbureauet Reuters.

Dæmningen lå ved byen Solai omkring 190 kilometer nord for hovedstaden Nairobi.

- Vandet har skabt enorme ødelæggelser og tab af liv. Mængden af ødelæggelser er stadig ved at blive opgjort, skriver guvernøren af området Nakuru, Lee Kinyajui, ifølge Reuters i en officiel meddelelse.

På det sociale medie Twitter skriver Røde Kors, at de har reddet 39 mennesker fra ødelæggelserne indtil nu.

Ifølge det lokale medie The Star er mindst otte døde og mange sårede. Enorme vandmasser skyllede ifølge medier ind over landsbyer i området, hvor flere tusinde mennesker nu står uden tag over hovedet.

- Nogle har svære skader, så de har brug for øjeblikkelig lægehjælp. Vi har brug for ambulancer, tusinder er ude i kulden. Situationen er alvorlig, skrev den lokale politiker Peter Mbae ifølge The Star i en besked tidligere om situationen.

Kenya har den seneste tid været præget af store mængder regn, der har givet omfattende oversvømmelser i landet.

/ritzau/Reuters