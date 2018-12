En del af et boligkompleks styrtede mandag morgen sammen i den russiske by Magnitogorsk i Uralbjergene.

Mindst to blev dræbt, da en del af et højhus styrtede sammen i den russiske by Magnitogorsk i Rusland tidligt mandag morgen.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Ud over de to dræbte er ti andre blevet reddet i forbindelse med kollapset i boligkomplekset, der ligger i den sydlige del af Uralbjergene.

Nyhedsbureauet RIA rapporterer, at 48 lejligheder er blevet beskadiget. I alt 110 personer har deres adresse i højhuset.

RIA citerer Ruslands katastrofemyndigheder, der ikke bekræfter dødstallet. Myndighederne oplyser heller ikke, hvor mange personer der vurderes at være fanget under nedfaldne murbrokker.

/ritzau/Reuters