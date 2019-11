Trods afstemningerne om Brexit og mange riges 'flugt' fra London, er der stadig mennesker med penge på lommen i den engelske hovedstad.

Nogle af dem har dog fået lidt mindre at gøre godt med.

For det lykkedes nogle vældigt koldblodige tyveknægte at klatre op ad væggen til et stort hus i det nordlige London.

Der stjal de juveler for næsten ni millioner kroner, mens familien stadig opholdt sig i huset.

Det vides ikke, hvor mange tyveknægte der var om tyveriet, der skete i bydelen Haringey, mens en kvinde i 30'erne og hendes børn stadig var hjemme.

Tyveriet skete den 14. november omkring klokken 17. Det skriver Sky News.

De dristige røvere slap væk gennem et vindue på 1. sal.

Foruden juvelerne fik de designertøj og en betydelig mængde kontanter med sig.

Nu har politiet offentliggjort billeder af de stjålne juveler. De beskrives som værende af 'stor sentimental værdi' for kvinden.

»Tyveri er en ekstremt påtrængende kriminalitet. Dens effekt bliver ofte forværret, hvis de bestjålne er hjemme under tyveriet.« Det siger en af efterforskerne, Paul Ridley.

»Mange af disse juveler er meget specielle og sjældne. Jeg vil bede enhver, som bliver tilbudt nogle af disse juveler, eller blot ser dem til salg, om straks at rapportere det til os.«