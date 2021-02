To britiske mænd havde tilsyneladende glemt noget meget vigtigt, da de forsøgte at landsætte kokain for millioner på den engelske kyst sidste år: Nemlig brændstof.

Den 36-årige Steve Brogan og den 34-årige Anthony Reilly blev nødt til at blive reddet af kystvagten 30. september.

Mændene var taget på en noget farefuld smuglerrejse. De tog på jetski fra et kystområde i Suffolk til et sted på den hollandske kyst, hvor de skulle hente kokainen.

De to mænd transporterede kokainen i en rygsæk. Det skriver Sky News.

Jetskien var registreret til Steve Brogan. Foto: Politiet i Suffolk Vis mere Jetskien var registreret til Steve Brogan. Foto: Politiet i Suffolk

Da de nærmede sig et overvågningsfartøj på hjemturen, bad de om noget brændstof til returrejsen, lød deres forklaring i retten i Ipswich Crown Court. Anklager Hugh Vass fortalte, at deres forespørgsel om benzin blev afslået.

Da den ene mand viste tegn på hypotermi, mens den anden var ved at blive meget træt, blev de begge fløjet til et hospital i Gorleston af en helikopter fra kystvagten.

Men helikopterens besætning blev mistænksomme. De alarmerede politiet, som anholdte begge mænd, så snart de var landet foran hospitalet.

Hugh Vass fortalte, at Steve Brogans forklaring var, at 'de var på en fisketur på jetski, men fik problemer, da de løb tør for brændstof'.

Two men from Skelmersdale been jailed after their attempt to cross the North Sea on a jet ski with £200,000 of cocaine in a backpack ended in a rescue operation when they ran out of fuel. Steven Brogan, 36, & 34-yr-old Anthony Reilly were collecting the drugs from The Netherlands pic.twitter.com/OHeULCW8Ph — BBC North West (@BBCNWT) February 16, 2021

Problemer var vist en mild underdrivelse. Betjentene fandt to kilo kokain i rygsækken til en værdi af 1,7 millioner kroner.

Politiet fandt også Brogans varevogn og undersøgte den. Her fandt politiet et kort over Nordsøen, hvor et opsamlingspunkt på den hollandske kyst var indtegnet, samt tidevandstabeller, en mobiltelefon og dykkerudstyr.

Den automatiske nummerpladekontrol viste også, at Brogans bil var blevet kørt til kysten i Suffolk.

Det hele var svært at forklare for de to herrer, og de indrømmede da også, at de havde importeret narkoen.

Steve Brogan blev kendt skyldig og tildelt en fængselsstraf på syv år og seks måneder. Han medskyldige, Anthony Reilly, fik syv års fængsel.