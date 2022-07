Lyt til artiklen

Rocco Morabito er endelig hjemme. Han ankom, iført håndjern, til Rom fra Brasilien, hvor han blev udleveret til retsforfølgelse i sit hjemland.

Det var en af de mest efterlyste mænd, som politiet fik fingrene i. 'Kokainkongen af Milano' som han blev kaldt.

Han havde gemt sig i Sydamerika i årevis, men blev anholdt i maj sidste år i en operation mellem det brasilianske og det italienske politi. Det skriver BBC.

For den 55-årige venter der en dom på 30 års fængsel for at smugle narkotika.

Rocco Morabito fotograferet i 2017 af Uruguays politi. Foto: Handout Vis mere Rocco Morabito fotograferet i 2017 af Uruguays politi. Foto: Handout

Mafiachefen tilbragte årtier på flugt i Sydamerika ved at bruge falske identiteter. Men i maj sidste år var det slut.

Brasiliansk politi fandt ud af, at han opholdt sig i João Pessoa, der er en havneby i det nordlige Brasilien.

Der blev han anholdt sammen med et andet medlem af mafiagruppen 'Ndrangheta, Vincenzo Pasquino. Han er siden da blevet idømt 17 års fængsel.

Rocco Morabito blev født i Calabrien og han blev som voksen hurtigt en ledende figur i 'Ndrangheta'en, som styrede kokainen i Italien og mange andre steder.

Her er Rocco Morabito fotograferet ved anholdelsen den 14. februar 2018 i Uruguay. Foto: URUGUAYS INTERIOR MINISTRY / AFP Vis mere Her er Rocco Morabito fotograferet ved anholdelsen den 14. februar 2018 i Uruguay. Foto: URUGUAYS INTERIOR MINISTRY / AFP

Han fik lavet smuglerruter fra Sydamerika til Milano, og begyndte at ses med de unge og rige.

Det fik det italienske politi til at skygge ham, men kort tid efter forsvandt han til Brasilien, hvor han levede under navnet Francisco Capeletto.

Han flyttede til Uruguay, hvor han levede i Punta del Este i 13 år, uden at tiltrække sig opmærksomhed fra naboerne.

Først da han holdt en fed fest for sin datter, begyndte de at få en mistanke. Og da han indskrev datteren i en skole med sit rigtige navn, satte politiet ham under observation.

Det førte til hans anholdelse i september 2017, men han var ikke færdig med at flygte. I 2019 stak han af efter at have ventet i fængsel i to år på at blive udleveret til Italien.

Efter en international ledet politioperation blev han endelig sat bag tremmer igen i 2021.

De brasilianske myndigheder gav tilladelse til, at han kunne udleveres til Italien for bare en uge siden.