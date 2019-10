Hvad nytter det, at man selv har levet sit liv lige efter bogen, når éns søn truer med at spolere det hele med kokain-, crack- og magtmisbrug og en næsten komplet mangel på dømmekraft.

I snart 40 år har Joe Biden drømt om at blive USAs præsident.

Som Barack Obmas populære vicepræsident kom den i dag 76-årige politiker tæt på drømmens opfyldelse. Men nu trues fremtiden og præsidentdrømmen af Joe Bidens 49-årige søn, Hunter Biden.

I stærk kontrast til sin retsskafne far har Hunter Biden nemlig været afhængig af både alkohol og kokain. Og uden at tage hensyn til sin fars karriere om omdømme har han ifølge bladet The New Yorker levet godt fedt af sin fars navn - et navn, der giver adgang til både magt og penge.

Joe Biden sammen med sin søn Hunter Biden. Foto: Carlos Barria - Reuters

»Hunter kan være som en igle, der suger alt blodet ud af sin fars valgkampagne.«

Sådan siger Chris Matthews i sit MSNBC-program 'Hardball'.

Og for Hunter, der er Bidens yngste søn, startede 'festen' allerede, da han i 1996 blev uddannet som advokat.

Istedet for at søge arbejde som advokat, tog Hunter Biden et velbetalt job som rådgiver for det magtfulde kreditkort-firma MBNA. Samtidig var Hunters far Joe Biden senator, med vigtige forbindelser i Washington D.C..

I otte år var Joe Biden Barack Obamas vicepræsident. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Den påfaldende forbindelse gav allerede dengang problemer for Joe Biden, der siden starten af sin politiske karriere har brystet sig med at være folkets mand.

Men Hunter Biden var kun lige begyndt.

I 2001 sprang senatorens søn således (ifølge New York Times) ud som fuldtids lobbyist i Washington D.C. med forbindelser til både tobaks- og våbenindustrien.

Ifølge mediet Politico forsøgte Hunter Biden at overtale potentielle klienter med udtalelser som 'jeg kan skaffe profittabel adgang til Biden-familien'.

Joe Biden. Foto: Gleb Garanich - Reuters

Hunters storebror Beau Biden (døde i 2015) fik nok af Hunters udskejelser. Han opfordrede sin lillebror til at trække sig ud af lobbyist-arbejdet, der med Beaus ord ville ødelægge familien. Og da Hunter Biden i 2014 præsenterede et tilbud om en bestyrelsesplads i bestyrelsen af det ukarainske energifirma Burisma, afbrød Beau Biden én gang for alle samarbejdet med Hunter.

Mens Hunter Biden således årligt modtog det, der svarer til 3,5 millioner kroner, for sin bestyrelsesplads, var hans far som vicepræsident ansvarlig for USAs politik i Ukraine. Og det er især denne uafviselige interessekonflikt, der i dag vækker problemer for præsidentkandidaten Joe Biden.

For at føje spot til skade blev Hunter Biden i 2017 anholdt med kokain i blodet og en crack-pibe i bilen. Og selvom Hunter Bidens tvivlsomme karrierevalg og tilsvarende elendige dømmekraft i sig selv kan stoppe farmands præsidentdrømme, så er Hunter ikke Joe Bidens eneste problem.

En ung Joe Biden sammen med sønnerne Beau (tv) Hunter og sin anden kone Jill. Foto: AFP

Således har Joe Bidens egen bror James i årtier også udnyttet familiens kendte efternavn.

Det startede småt i 1973, da James Biden modtog (ifølge mediet Politico) millionlån for at åbne en stripklub 'Seasons Change', der siden gik bankerot.

I 80'erne modtog James Biden ifølge Washington Post millioner for at stifte forbindelse imellem tobaksindustrien og broderen, senator Joe Biden.

Og dét, som bladet The New Yorker kalder James Bidens 'karriere som magtmisbruger', toppede i 2010.

Joe Biden og hans søn Hunter Biden ved en basketballkamp i Washington D.C. i 2010. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Her sikrede vicepræsidentens bror som bestyrelsesmedlem af ejendomsfirmaet Paradigm Global Advisors en kæmpekontrakt med det amerikanske udenrigsministeriet til en værdi knap ti milliarder kroner.