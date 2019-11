Smugleri i lastbiler, der bliver fragtet pr. skib til et andet land, er stadigvæk en næsten dagligdags foreteelse.

I mandags fandt de engelske toldere således kokain til en værdig af mindst 175 millioner kroner i en lastbil, der var kommet ind i landet via Harwich.

Kokainen var pakket ind i blokke af frossent kød, oplyser det nationale kriminalitetsagentur. Det skriver Sky News.

Fælden klappede, efter at en kølevogn blev stoppet og tjekket, da den kørte fra færgen.

Kokainen var skjult i kød, der var læsset på paller i lastrummet på kølevognen. Foto: National Crime Agency Vis mere Kokainen var skjult i kød, der var læsset på paller i lastrummet på kølevognen. Foto: National Crime Agency

Den kom fra Hook of Holland, og mere end 200 kg kokain var blevet pakket ind i det frosne kød.

Kødet var lastet på paller i lastrummet på den hollandsk indregistrerede lastbil.

Chaufføren var en 48-årig hollænder, og han er blevet sigtet for at importere narkotika til England.

Han blev fremstillet ved retten i Colchester tirsdag, og han forbliver fængslet, indtil han skal for en dommer igen den 12. december.

Jacque Beer, der arbejder for det nationale kriminalitetsagentur, siger:

»Det er sandsynligt, at det vil have en værdi på ikke under 20 millioner engelske pund, når det først bliver fortyndet og solgt på gaden.«