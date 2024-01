En halv million russere er uden varme og varmt vand i den sibiriske by Novosibirsk.

Og det i en isnende vinter, hvor temperaturerne udenfor nærmer sig minus 30 grader.

Onsdag sprang et rør med kogende vand læk i Ruslands tredjestørste by, og det skoldhede vand fossede ud i gaderne.

Det skriver det russiske medie The Moscow Times og det britisk medie Metro.

Huge clouds of steam billowed from the streets of Novosibirsk on Wednesday after a pipe carrying boiling water for heating homes burst, marking the second such incident in the Siberian city over the past week.



Read more here: https://t.co/MrxcJS7IiX pic.twitter.com/f1xoFlo1l8 — The Moscow Times (@MoscowTimes) January 17, 2024

Episoden bliver også beskrevet på de sociale medier X og Telegram.

The Moscow Times beskriver, hvordan kæmpemæssige skyer af damp pludselige steg op, da vandrøret brast.

Det er anden gang på en uge, at der indtræffer en hændelse af den art i den sibiriske by.

Skyen var så høj, at den lignede en gejser og nåede så højt som til syvende sal på en nærliggende boligblok.

Russia: Central heating pipe burst near the roof of a 9-story apartment building in Novosibirsk. pic.twitter.com/thLhdJxtab — Igor Sushko (@igorsushko) January 17, 2024

»Der opstod en defekt på en rørledning på 700 millimeter i diameter,« lød det onsdag fra byens borgmesterkontor på det russiske sociale medie Vkontakte.

Her fremgik det også, at husstandene kunne forvente at være uden varmt vand frem til onsdag aften.

Ifølge myndighederne skulle 200 husstande i området være uden varme. Internationale medie nævner altså tal, der er væsentlig højere.

Udover privat beboelse er også lejligheder, skoler og børnehaver ramt.

Fem mennesker er indtil videre kommet til skade, da de blev ramt af den kogende vand.