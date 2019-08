Udfordringer i Arktis skal løses i respektfuldt samarbejde, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Interessen for det arktiske område er stor og bliver større. Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skyldes det blandt andet øget økonomisk aktivitet, den sårbare natur og isens afsmeltning.

På grund af den store interesse er det vigtigt at undgå spændinger i området, og der spiller EU en vigtig rolle, mener ministeren.

- Det gælder især, hvordan EU og EU-landene kan støtte, at Arktis forbliver et lavspændingsområde og håndtere de mange nye udfordringer, der er i det arktiske område.

- Kongeriget Danmark er som en arktisk kyststat glad for den støtte og opmærksomhed, der er fra resten af Europa, siger Jeppe Kofod efter et uformelt EU-udenrigsministermøde i Helsinki, Finlands hovedstad.

På mødet i Helsinki har Arktis været omdrejningspunktet. Det skyldes dog ikke den amerikanske præsident Donald Trumps udmelding om at ville købe Grønland, understreger Jeppe Kofod.

Det er Finland, der har formandskabet for EU, som har sat Arktis på dagsordenen under drøftelserne.

Og der har været en større diskussion af, hvordan EU og EU-landene kan bakke op på det arktiske område.

- EU kan hjælpe på flere niveauer. For det første sikre opbakning til Arktisk Råd, som er omdrejningspunktet for samarbejdet i det arktiske område. For det andet sikre, at man fortsat bevarer fokus på lavspænding og konstruktive løsninger.

- Det er vigtigt, at det forbliver et område, hvor man løser udfordringerne sammen i respektfuldt samarbejde, siger Jeppe Kofod.

Fredag er den sidste af to dage med møder i Helsinki for udenrigsministrene.

/ritzau/