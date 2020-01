Familierne til de efterladte og alle andre fortjener svar på, hvad der skete, siger Jeppe Kofod om flystyrt.

Iran skal bidrage til en grundig og åben undersøgelse af, hvad der skete, da et ukrainsk passagerfly onsdag styrtede ned nær den iranske hovedstad, Teheran, efter de seneste efterretninger om, at det blev skudt ned.

Det krav skal EU-landene stille, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) før et ekstraordinært ministermøde i Bruxelles med fokus på den spændte situation i Mellemøsten.

- Det vigtigste er, at vi får fuld klarhed over, hvad der er sket. Familierne fortjener en afklaring, og vi fortjener alle svar på, hvad der er sket. Det er selvfølgelig det, som vi vil støtte fra dansk side, og som vi regner med, at alle vil støtte, siger Jeppe Kofod på vej ind til mødet.

Det seneste døgn er der kommet rapporter fra blandt andre Canadas premierminister, der peger på, at flyet blev skudt ned af et iransk jord til luft-missil.

Mens Kofod taler, står den hollandske udenrigsminister, Stef Blok, og siger, at også Holland har efterretninger, der bekræfter denne udlægning.

- Det er tragisk, hvis det viser sig, at det er blevet skudt ned af et iransk jord til luft-missil, som der kommer rapporter om nu.

- Selv om det kan være smerteligt for iranerne, så er det vigtigt, at de samarbejder her. Jeg vil gå ind og opfordre mine kolleger til, at vi stiller krav om, at Iran skal samarbejde, siger Kofod.

Alle 176 mennesker på det ukrainske passagerfly blev dræbt, da det styrtede til jorden onsdag morgen.

/ritzau/