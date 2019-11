Stormagtsrivalisering og pres på normer gør behovet for et styrket Nato-samarbejde vigtig, siger Jeppe Kofod.

Krise i Nato? Nej, den køber Danmarks udenrigsminister ikke.

Men han byder velkommen, at Tyskland onsdag præsenterer et forslag, der skal styrke den politiske dialog i forlængelse af de europæiske allieredes skuffelse over store Nato-landes egenrådige ageren i Syrien i sensommeren.

- Det er vigtigt, at vi ser på, hvordan vi kan blive endnu bedre, ikke mindst når det kommer til samarbejdet om det politiske og strategiske, siger Jeppe Kofod (S).

Da Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, ankom 10 minutter før Kofod, præsenterede han sin plan om at nedsætte et ekspertråd i Nato. Rådet skal evaluere og styrke det strategiske og politiske sammenhold i alliancen.

Det er en god idé, vurderer den danske minister.

- Vi lever i en verden, der er præget af større usikkerhed, præget af ny stormagtsrivalisering, med pres på de normer og regler, som vi kender.

- Der tror jeg, at det er rigtig godt, at vi også i Nato tager bestik af det og får lavet sådan en gruppe, så vi får styrket det politiske sammenhold, siger Kofod.

/ritzau/