Hviderusland tvang et passagerfly til jorden og anholdt en oppositionsaktivist. Jeppe Kofod fordømmer det.

To kampfly gik søndag på vingerne og tvang et civilt passagerfly ned, da det var i hviderussisk luftrum, hvilket udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fordømmer.

Han foreslår hårde sanktioner mod Hviderusland, der står bag aktionen, som førte til, at en oppositionsaktivist blev fjernet fra flyet og anholdt.

- Det er en ekstremt alvorlig situation og fuldstændig uacceptabelt, at Belarus tvinger et civilt passagerfly ned og bryder alle sikkerhedsregler for international luftfart og ovenikøbet anholder en passager om bord på flyet, siger Kofod.

Han kalder Hviderusland for Belarus som symbol på opbakningen til civilbefolkningen, der kæmper mod den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Om bord på flyet var den hviderussiske journalist og oppositionsaktivist Roman Protasevitj, der lever i eksil i Litauen.

Han blev anholdt efter den tvungne mellemlanding i Minsk. Ifølge Hviderusland var der en "sikkerhedstrussel" mod flyet.

Ryanair, som ejer flyet, har over for irsk radio kaldt det for "statssponsoreret flykapring".

De kommende dage mødes EU's stats- og regeringschefer for at diskutere andre emner. Men handlingen ventes at være højt på dagsorden, da det netop har fundet sted.

Kofod forventer, at de kan enes om nye sanktioner inden for kort tid. Det vil i så fald være den fjerde pakke med sanktioner mod landet.

De forudgående sanktioner blev indført som svar på sidste års omstridte præsidentvalg i landet. Mange tusinde er blevet anholdt efter udbredte demonstrationer mod Lukasjenko som følge af resultatet af valget.

Halvdelen af den hviderussiske samhandel er med Rusland, mens handlen med EU kun er på under en femtedel af den samlede. Alligevel mener Kofod, at sanktioner vil nytte noget, selv om man nu skal i gang med fjerde pakke.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det nytter noget. Det er en opbakning til civilbefolkningen, der kæmper en brav kamp trods de store omkostninger, det har for dem og deres familier, siger han.

Han foreslår konkret et EU-forbud mod at flyve over luftrummet i Hviderusland. Han mener, at det vil være til gene for styret og personerne bag og ikke bare ramme civilbefolkningen eller medføre dyrere flybilletter for resten af Europa.

En EU-kilde har overfor nyhedsbureauet AFP nævnt muligheden for at bandlyse det hviderussiske luftfartsselskab Belavia i at lande i EU's medlemslande og at forbyde al transport til EU.

Kofod anerkender, at det bliver en lang kamp.

- Jeg undervurderer ikke kampen. Det er en lang og sej kamp. Lukasjenko har siddet ved magten siden 1994 og i bedste Sovjet-stil, så det er ikke noget, man klarer på en enkelt dag.

- Derfor skal vi også være vedholdende i vores opbakning og i vores sanktioner, siger udenrigsministeren.

Han mener, at der skal være en international og uafhængig undersøgelse af hændelsen, hvilket også EU-toppen har krævet.

/ritzau/