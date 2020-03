EU-landene vil ikke sende flere penge til Tyrkiet, men i stedet har de mindet landet om eksisterende aftale.

Tyrkiet forsøger at afpresse EU på "helt urimelig vis" ved at sende irregulære migranter og flygtninge mod EU's grænser, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et ekstraordinært EU-møde om Tyrkiet og Syrien fredag.

- Vi vil ikke lægge under for den afpresning fra Erdogans side. Det er fuldstændig utilstedeligt og urimeligt, at han sender mennesker mod en grænse, der er lukket, siger han.

Den seneste tid har Tyrkiet ifølge græske myndigheder med politiets hjælp sendt syriske flygtninge mod grænsen i busser.

Selv har den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagt, at grænsen til EU står åben.

Tyrkiet og EU indgik i 2016 en aftale, der indebærer, at EU skal hjælpe syriske flygtninge i Tyrkiet for seks milliarder euro, mens Tyrkiet skal bremse strømmen af migranter til EU.

- Vi minder Tyrkiet om, at vi har en aftale fra 2016, som også Erdogan selv har været med til at indgå, som han nu bryder ved at sende migranter og flygtninge mod grænsen, siger Kofod om en fælles erklæring.

EU-landene var på mødet fredag i Zagreb enige om at støtte "frontlinjestaterne" Grækenland og Bulgarien for at sikre EU's grænser.

I modsætning til 2015 bliver EU's ydre grænse bevogtet effektivt.

- Vi er langt fra den situation, hvor vi var i 2015, og der er sket meget i EU i forhold til at styrke EU's ydre grænser og vores aftale med Tyrkiet. Men også med vores indsats i Nordafrika og Mellemøsten, siger Kofod.

SPØRGSMÅL: Men hvorfor taler den danske regering om en nødbremse, når der rent faktisk ikke kommer nogen ind i Europa?

- Ja, der er en nødbremse. Men det er kun i det tilfælde, at Dublin-systemet bryder sammen, og vi ender i den situation, hvor vi var i 2015. Men der vi langt fra i dag, siger Jeppe Kofod.

Før udenrigsministermødet i Kroatien havde EU's udenrigschef, Josep Borrell, luftet en idé om yderligere økonomisk støtte til Tyrkiet.

Årsagen var den yderligere tilstrømning af mennesker til Tyrkiet, som nu huser mellem tre og fire millioner syrere, efter at krigen i nabolandet er intensiveret.

Men på mødet blev der ikke truffet en beslutning om ekstra penge til Tyrkiet.

