Den tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan er død. Det skriver familien på Twitter.

Kofi Annan er lørdag gået bort på et hospital i den schweiziske by Bern efter kort tids sygdom. Han var omgivet af sin kone og sine tre børn, da han sov ind.

Kofi Annan, som er født i Kumasi, Ghana, var den første sorte afrikaner i jobbet som generalsekretær i FN. Han sad på posten fra januar 1997 til udgangen af 2006.

Sammen med FN blev han tildelt Nobels fredspris i 2001.

På Twitter skriver hans fond, The Kofi Annan Foundation, at Annan var en global politiker som viede sit liv til at kæmpe for en bedre verden.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ — Kofi Annan (@KofiAnnan) 18. august 2018

Kofi Adnan har besøgt Danmark flere gange. Sidste gang var i juni 2018, hvor han sammen med Udviklingsminister Ulla Tørnæs var værter for en konference i København om fred og forsoning i Rakhine i det vestlige Myanmar.

