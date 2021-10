TikTok-stjernen Gabriel Salazar er død efter at have været involveret i en dramatisk flugt fra politiet.

Det er nu blevet bekræftet.

Ifølge People sad den 19-årige some-kendis bag rattet i en hvid Chevrolet Camaro, da han med politiet i hælene natten til søndag mistede herredømmet over køretøjet nær den lille by La Pryor i Texas.

Det betød, at han kørte af vejen, ramte nogle træer og endte i grøften. På det tidspunkt var bilen ifølge politiet »fuldstændig omsluttet af flammer«.

Tre andre personer i bilen døde også på stedet.

B.T. kunne ellers tidligere på ugen berette om, at der var en del mystisk omkring det mulige dødsfald, men det er altså ikke længere tilfældet.

Det vides ikke, hvorfor Gabriel Salazar valgte at flygte, da en patruljebil forsøgte at stoppe ham til et rutinetjek.

Eonline.com skriver dog, at Zavala County Sheriff's Office siden har fortalt, at de tre passagerer i bilen er blevet identificeret som illegale migranter fra Mexico.

Gabriel Salazar – eller '@gabenotgabe' som han hed på TikTok – havde mere end 1,5 millioner følgere på det sociale medie, hvor han blev kendt for at mime til forskellige sange.

På Instagram blev hans sidste opslag lagt op lørdag, hvor han ses posere foran en hvid Chevrolet Camaro. Altså den samme bil som han kun få timer senere kørte galt i.