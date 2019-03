Bilister i den australske by Perth måtte gnubbe sig en ekstra gang i øjnene for at være sikre på, at de så rigtigt, da de den 4. januar så en lille dreng klamre sig fast på taget af en bil. Den kørte i en periode op mod 96 kilometer i timen.

Drengen var ved at falde af flere gange, og flere dybt chokerede bilister forsøgte at dytte af chaufføren og råbe hende an – men uden held.

Derfor endte den lille dreng med at ligge på taget og klamre sig til et stativ, som man normalt kan bruge til at fastspænde bagage, i 18 minutter. Det skriver The Times.

Den livsfarlige situation opstod, da drengens mor, Erica Shadforth, som kørte bilen, satte sine tre børn ind i bilen fra morgenstunden.

Hun placerede sin to måneder gamle baby og toårige pige på bagsædet, og den fireårige dreng sad på forsædet, da hun lige skulle ind og hente noget i huset.

Da hun kom tilbage var drengen ikke længere på forsædet.

Hun regnede med, at han havde sat sig om på bagsædet. Hun havde travlt og startede bilen.

Men drengen havde kravlet op på taget, og nu startede en hårrejsende køretur på 18 minutter, hvor bilen blandt andet var ude på en motorvej og køre omkring 96 kilometer i timen.

Efter en længere køretur gik det op for moren, at der var noget galt, og hun fik sin søn ned fra taget og ind i bilen.

Kort efter blev hun stoppet af politibetjente på en tankstation i nærheden.

Erica Shadforth er blevet frataget retten til at køre bil i tre måneder og har fået en bøde på knap 10.000 danske kroner.

Dommeren i sagen sagde i forbindelse med dommen, at den fare, hun havde udsat sin søn for, var ’forbløffende’.